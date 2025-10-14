РУС
Тела оккупантов разбросаны по рвам и лесополосам: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" продолжают ликвидировать оккупантов на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные обнародовали видео из десяти кадров, снятых на Покровском направлении.

На них можно увидеть, что ликвидировано не менее десятка оккупантов, а их тела разбросаны по чащам, полям, лесополосам и рвам.

