РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 340 3

Наземный дрон с пулеметом ликвидировал оккупанта-штурмовика на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой украинский наземный дрон с пулеметом ликвидирует оккупанта вблизи Константиновки на Донетчине.

На записи видно, что наземный робот стреляет по захватчику-штурмовику, который прячется в лесополосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Вследствие боевой работы тело мертвого оккупанта осталось в зарослях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Тела оккупантов разбросаны по рвам и лесополосам: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20901) Донецкая область (10989) ВСУ (7000) дроны (5088)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добрий дрон.. надо брати..
показать весь комментарий
14.10.2025 20:09 Ответить
нарізка кадрів, з серії - вір мені брате
показать весь комментарий
14.10.2025 20:17 Ответить
ну і не вір.
Вам ніхто не заважає вірити що: "дронЬІ прОтИв армИИ не нЕрАбОтАЮт"- кацапська народно-армійська приказка
показать весь комментарий
14.10.2025 20:29 Ответить
 
 