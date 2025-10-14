Наземный дрон с пулеметом ликвидировал оккупанта-штурмовика на Донетчине. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой украинский наземный дрон с пулеметом ликвидирует оккупанта вблизи Константиновки на Донетчине.
На записи видно, что наземный робот стреляет по захватчику-штурмовику, который прячется в лесополосе, сообщает Цензор.НЕТ.
Вследствие боевой работы тело мертвого оккупанта осталось в зарослях.
Вам ніхто не заважає вірити що: "дронЬІ прОтИв армИИ не нЕрАбОтАЮт"- кацапська народно-армійська приказка