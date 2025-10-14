Наземный дрон с пулеметом ликвидировал оккупанта-штурмовика на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой украинский наземный дрон с пулеметом ликвидирует оккупанта вблизи Константиновки на Донетчине.

На записи видно, что наземный робот стреляет по захватчику-штурмовику, который прячется в лесополосе, сообщает Цензор.НЕТ.

Вследствие боевой работы тело мертвого оккупанта осталось в зарослях.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Тела оккупантов разбросаны по рвам и лесополосам: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО