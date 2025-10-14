РУС
Бойцы 56-й бригады разгромили позиции РФ и ликвидировали оккупантов, пытавшихся сбежать. ВИДЕО

Операторы дронов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады продолжают уничтожать вражеские позиции и личный состав оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны поразили три места дислокации войск РФ, после чего БпЛА догнал захватчиков, пытавшихся убежать. Вследствие боевой работы оккупанты были ликвидированы.

Видео своей операции дронари обнародовали в соцсетях.

