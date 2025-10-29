841 3
Окупанта розірвало на дві частини, а тулуб підлетів у повітря. ВIДЕО
Оператори дронів 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 знищують окупантів і техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили місця дислокації загарбників, ліквідувавши 13 окупантів і квадроцикл.
На одному з кадрів видно, як після влучання ударного дрона військового РФ розірвало на дві частини та тулуб підлітає на кілька метрів у повітря.
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Також раніше повідомлялося, що бригада "К-2" показала, як FPV-дронами збивають "Ланцет", "Молнію" та "ZALA".
