Окупанта розірвало на дві частини, а тулуб підлетів у повітря. ВIДЕО

Оператори дронів 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 знищують окупантів і техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці уразили місця дислокації загарбників, ліквідувавши 13 окупантів і квадроцикл.

На одному з кадрів видно, як після влучання ударного дрона військового РФ розірвало на дві частини та тулуб підлітає на кілька метрів у повітря.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Також раніше повідомлялося, що бригада "К-2" показала, як FPV-дронами збивають "Ланцет", "Молнію" та "ZALA".

