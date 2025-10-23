УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9101 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони-перехоплювачі
825 2

Бригада "К-2" показала, як FPV-дронами збивають "Ланцет", "Молнію" та "ZALA". ВIДЕО

20-а окрема бригада безпілотних систем "К-2" показала відео роботи своїх FPV-дронів-перехоплювачів, які успішно знищують ворожі безпілотники.

Відео оприлюднено на офіційному каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як українські оператори збивають російські БпЛА типів "Ланцет", "Молнія" та "ZALA".

"Завдяки FPV-перехоплювачам російські дрони не можуть безкарно спостерігати та атакувати наші ближні позиції", — зазначили у бригаді.

Також дивіться: Бригада "К-2" показала роботу FPV-дронів по російських штурмовиках. ВIДЕО

Автор: 

дрони (6140) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре..
показати весь коментар
23.10.2025 21:12 Відповісти
А вночі? Бо я так розумію керуються візуальним контролем.
показати весь коментар
23.10.2025 21:56 Відповісти
 
 