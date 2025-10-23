Бригада "К-2" показала, як FPV-дронами збивають "Ланцет", "Молнію" та "ZALA". ВIДЕО
20-а окрема бригада безпілотних систем "К-2" показала відео роботи своїх FPV-дронів-перехоплювачів, які успішно знищують ворожі безпілотники.
Відео оприлюднено на офіційному каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, як українські оператори збивають російські БпЛА типів "Ланцет", "Молнія" та "ZALA".
"Завдяки FPV-перехоплювачам російські дрони не можуть безкарно спостерігати та атакувати наші ближні позиції", — зазначили у бригаді.
