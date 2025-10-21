1 369 2
Бригада "К-2" показала роботу FPV-дронів по російських штурмовиках. ВIДЕО
Бійці 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" показали результати роботи дронами проти ворожої піхоти.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
На відео можна побачити, як по-різному російські штурмовики поводяться, коли бачать український FPV-дрон. Дехто ховається за деревом, дехто завмирає, а хтось у паніці біжить прямо на дрон.
Гарні кадри зменшення популяції живих людоїдів кацапів.
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!