Дрони бригади К-2 знищують гармати окупантів. ВIДЕО
Дрони 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" виводять з ладу артилерію російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Робимо з гармат сопілочки. Продірявлені стволи російських гармат більше не стрілятимуть по наших позиціях", - ідеться у дописі.
