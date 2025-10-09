УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9378 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
296 1

Дрони бригади К-2 знищують гармати окупантів. ВIДЕО

Дрони 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" виводять з ладу артилерію російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Робимо з гармат сопілочки. Продірявлені стволи російських гармат більше не стрілятимуть по наших позиціях", - ідеться у дописі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

дрони (5964) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так там полк чи бригада? Я за К-2 хвилююся - бригадний генерал чи просто полковник?
показати весь коментар
09.10.2025 18:31 Відповісти
 
 