324 1

Дроны бригады К-2 уничтожают орудия оккупантов. ВИДЕО

Дроны 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" выводят из строя артиллерию российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Делаем из орудий свирели. Продырявленные стволы российских орудий больше не будут стрелять по нашим позициям", - говорится в заметке.

Так там полк чи бригада? Я за К-2 хвилююся - бригадний генерал чи просто полковник?
