Дроны бригады К-2 уничтожают орудия оккупантов. ВИДЕО
Дроны 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" выводят из строя артиллерию российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Делаем из орудий свирели. Продырявленные стволы российских орудий больше не будут стрелять по нашим позициям", - говорится в заметке.
