Бригада "К-2" показала работу FPV-дронов по российским штурмовикам. ВИДЕО

Бойцы 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" показали результаты работы дронами против вражеской пехоты.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как по-разному российские штурмовики ведут себя, когда видят украинский FPV-дрон. Некоторые прячутся за деревом, некоторые замирают, а кто-то в панике бежит прямо на дрон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны бригады К-2 уничтожают пушки оккупантов. ВИДЕО

Красунчеки.
Гарні кадри зменшення популяції живих людоїдів кацапів.
21.10.2025 21:45 Ответить
Орки ******, отримали очікуваний кінець, нікчемного свого існування!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
21.10.2025 21:47 Ответить
 
 