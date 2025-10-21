Бригада "К-2" показала работу FPV-дронов по российским штурмовикам. ВИДЕО

Бойцы 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" показали результаты работы дронами против вражеской пехоты.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как по-разному российские штурмовики ведут себя, когда видят украинский FPV-дрон. Некоторые прячутся за деревом, некоторые замирают, а кто-то в панике бежит прямо на дрон.

