Бригада "К-2" показала, как FPV-дронами сбивают "Ланцет", "Молнию" и "ZALA". ВИДЕО
20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2" показала видео работы своих FPV-дронов-перехватчиков, которые успешно уничтожают вражеские беспилотники.
Видео обнародовано на официальном канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, как украинские операторы сбивают российские БпЛА типов "Ланцет", "Молния" и "ZALA".
"Благодаря FPV-перехватчикам российские дроны не могут безнаказанно наблюдать и атаковать наши ближние позиции", - отметили в бригаде.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий23.10.2025 21:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дужан Міхал
показать весь комментарий23.10.2025 21:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий23.10.2025 22:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Леонидович #601043
показать весь комментарий23.10.2025 23:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль