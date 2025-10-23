РУС
Бригада "К-2" показала, как FPV-дронами сбивают "Ланцет", "Молнию" и "ZALA". ВИДЕО

20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2" показала видео работы своих FPV-дронов-перехватчиков, которые успешно уничтожают вражеские беспилотники.

Видео обнародовано на официальном канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, как украинские операторы сбивают российские БпЛА типов "Ланцет", "Молния" и "ZALA".

"Благодаря FPV-перехватчикам российские дроны не могут безнаказанно наблюдать и атаковать наши ближние позиции", - отметили в бригаде.

Также смотрите: Бригада "К-2" показала работу FPV-дронов по российским штурмовикам. ВИДЕО

дроны (5187) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (2)
добре..
23.10.2025 21:12 Ответить
А вночі? Бо я так розумію керуються візуальним контролем.
23.10.2025 21:56 Ответить
Чекаю новин: "К-2 збиває Ка-52"
23.10.2025 22:59 Ответить
А бригада "К-2" може показати теж саме, тільки у Київі, під час нальоту?
23.10.2025 23:04 Ответить
 
 