Дрон "Птахів Мадяра" перетворив окупанта на попіл. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник їхав полем на мотоциклі, коли його наздогнав ударний дрон і знищив.

На кадрах - спалена техніка та залишки ворожого військового, що лежать на дорозі.

Також у бригаді повідомили, що за 28 днів жовтня знищено 7131 окупанта.

Раніше повідомлялося, що ударні дрони "Птахів Мадяра" піджарили окупанта до хрусткої скоринки".

