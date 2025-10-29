860 4
Дрон "Птахів Мадяра" перетворив окупанта на попіл. ВIДЕО
Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник їхав полем на мотоциклі, коли його наздогнав ударний дрон і знищив.
На кадрах - спалена техніка та залишки ворожого військового, що лежать на дорозі.
Також у бригаді повідомили, що за 28 днів жовтня знищено 7131 окупанта.
Раніше повідомлялося, що ударні дрони "Птахів Мадяра" піджарили окупанта до хрусткої скоринки".
