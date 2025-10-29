УКР
860 4

Дрон "Птахів Мадяра" перетворив окупанта на попіл. ВIДЕО

Бійці 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник їхав полем на мотоциклі, коли його наздогнав ударний дрон і знищив.

На кадрах - спалена техніка та залишки ворожого військового, що лежать на дорозі.

Також у бригаді повідомили, що за 28 днів жовтня знищено 7131 окупанта.

Раніше повідомлялося, що ударні дрони "Птахів Мадяра" піджарили окупанта до хрусткої скоринки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 46-ї бригади знищили 7 одиниць техніки та 6 окупантів. ВIДЕО

армія рф (19261) знищення (8620) дрони (6226) Сили безпілотних систем (275) 414 Птахи Мадяра (86)
Коментувати
Сортувати:
Чорний, зовсім чорний.
показати весь коментар
29.10.2025 22:49 Відповісти
Очевидно цей орк тепер не змерзне...
показати весь коментар
29.10.2025 22:56 Відповісти
Х'ю на нього...
показати весь коментар
29.10.2025 23:04 Відповісти
Засмаглий орк, до пригожина!!
показати весь коментар
30.10.2025 00:29 Відповісти
 
 