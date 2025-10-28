643 1
"Піджарили окупанта до хрусткої скоринки": ударні дрони "Птахів Мадяра" ліквідували загарбника. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили квадроцикл та окупанта на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник їхав дорогою і не очікував ударного дрона українських бійців.
На кадрах видно, як обгоріле тіло військового РФ підрум'янилося до "хрусткої скоринки" та лежить на траві.
"Піду-но я, мабуть, узліссям. Хай лежить", — коментує побратим окупанта на відео.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомлялося раніше, окупант приліг відпочити, та запалав: дрон "Птахів Мадяра" влучив у ворога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg K #589544
показати весь коментар28.10.2025 23:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль