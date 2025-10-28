"Піджарили окупанта до хрусткої скоринки": ударні дрони "Птахів Мадяра" ліквідували загарбника. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищили квадроцикл та окупанта на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник їхав дорогою і не очікував ударного дрона українських бійців.

На кадрах видно, як обгоріле тіло військового РФ підрум'янилося до "хрусткої скоринки" та лежить на траві.

"Піду-но я, мабуть, узліссям. Хай лежить", — коментує побратим окупанта на відео.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомлялося раніше, окупант приліг відпочити, та запалав: дрон "Птахів Мадяра" влучив у ворога.

