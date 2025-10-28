2 307 1
Окупанти не дісталися позицій ЗСУ: 40 бригада ВМС знищила катер з російським десантом. ВIДЕО
Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони Військово-морських сил України завдали удару по катеру з ворожим десантом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися дістатися позицій ЗСУ на Дніпрі, але оператори дронів виявили човен та знищили його разом з особовим складом.
Кадри бойової роботи бійці показали у соцмережах.
Також раніше повідомлялося, що Сили оборони нанесли удар з безпілотного катера Barracuda по човну з окупантами та боєкомплектом.
