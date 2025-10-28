УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9320 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
2 307 1

Окупанти не дісталися позицій ЗСУ: 40 бригада ВМС знищила катер з російським десантом. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони Військово-морських сил України завдали удару по катеру з ворожим десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися дістатися позицій ЗСУ на Дніпрі, але оператори дронів виявили човен та знищили його разом з особовим складом.

Кадри бойової роботи бійці показали у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони нанесли удар з безпілотного катера Barracuda по човну з окупантами та боєкомплектом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 406-ї бригади показали удар по складу боєприпасів окупантів в Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

армія рф (19245) знищення (8609) ЗСУ (8061) Сили безпілотних систем (269) Дніпро річка (31) катер (3)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🙏🙏🙏
показати весь коментар
28.10.2025 19:56 Відповісти
 
 