Окупанти не дісталися позицій ЗСУ: 40 бригада ВМС знищила катер з російським десантом. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони Військово-морських сил України завдали удару по катеру з ворожим десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися дістатися позицій ЗСУ на Дніпрі, але оператори дронів виявили човен та знищили його разом з особовим складом.

Кадри бойової роботи бійці показали у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони нанесли удар з безпілотного катера Barracuda по човну з окупантами та боєкомплектом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 406-ї бригади показали удар по складу боєприпасів окупантів в Олешках на Херсонщині. ВIДЕО