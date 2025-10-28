УКР
Бійці 406-ї бригади показали удар по складу боєприпасів окупантів в Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

Удар 406-ї артилерійської бригади по складу боєприпасів в Олешках, на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти підрозділу безпілотних систем "Шукаки Собаки" виявили складське приміщення, де окупанти завантажували снаряди для подальшого обстрілу сил ЗСУ. Ворожа схованка була знищена точним ударом Сил оборони.

На оприлюднених кадрах видно, як після влучання у небо здіймається густий дим після потужного вибуху.

Раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ знищила командний пункт окупантів в Олешках.

Слава ЗСУ!
28.10.2025 19:14 Відповісти
Пресвята Фламiнга донбить!
28.10.2025 19:17 Відповісти
це ж були запаси якогось фермена аміачнной селітри.
28.10.2025 20:17 Відповісти
 
 