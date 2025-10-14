3 373 1
Авіація ЗСУ знищила командний пункт окупантів в Олешках. ВIДЕО
Українські військові завдали авіаудару по колишній будівлі поліції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме там ворог облаштував свій командний пункт. У результаті удару позиції противника були повністю знищені.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Високоточна авіабомба GBU-62 влучає у скупчення російської піхоти. ВIДЕО
