УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Авіація ЗСУ
3 373 1

Авіація ЗСУ знищила командний пункт окупантів в Олешках. ВIДЕО

Українські військові завдали авіаудару по колишній будівлі поліції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме там ворог облаштував свій командний пункт. У результаті удару позиції противника були повністю знищені.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Високоточна авіабомба GBU-62 влучає у скупчення російської піхоти. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4285) окупація (6901) бомбардування (351) Олешки (62) Херсонська область (6288) Херсонський район (641)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окупантам , наразі , місце в пеклі , а не на украінській землі 😠
показати весь коментар
14.10.2025 09:43 Відповісти
 
 