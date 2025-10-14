Авіація ЗСУ знищила командний пункт окупантів в Олешках. ВIДЕО

Українські військові завдали авіаудару по колишній будівлі поліції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, саме там ворог облаштував свій командний пункт. У результаті удару позиції противника були повністю знищені.

