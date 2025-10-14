Авиация ВСУ уничтожила командный пункт оккупантов в Олешках. ВИДЕО

Украинские военные нанесли авиаудар по бывшему зданию полиции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно там враг обустроил свой командный пункт. В результате удара позиции противника были полностью уничтожены.

