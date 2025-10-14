2 919 1
Авиация ВСУ уничтожила командный пункт оккупантов в Олешках. ВИДЕО
Украинские военные нанесли авиаудар по бывшему зданию полиции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, именно там враг обустроил свой командный пункт. В результате удара позиции противника были полностью уничтожены.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Высокоточная авиабомба GBU-62 попадает в скопление российской пехоты. ВИДЕО
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий14.10.2025 09:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль