Авиация ВСУ уничтожила командный пункт оккупантов в Олешках. ВИДЕО

Украинские военные нанесли авиаудар по бывшему зданию полиции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно там враг обустроил свой командный пункт. В результате удара позиции противника были полностью уничтожены.

Окупантам , наразі , місце в пеклі , а не на украінській землі 😠
14.10.2025 09:43 Ответить
 
 