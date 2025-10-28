УКР
Влучання в саме "яблучко": дрон поцілив між сідниць військовому РФ. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ліквідували окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце дислокації загарбників і уразили 16 військових РФ.

На одному з кадрів видно, як військовий РФ відстрілюється, а після влучань у повітря розлітається шмаття одягу.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів

армія рф (19228) знищення (8598) Донецька область (9933) дрони (6188) 63 ОМБр (133) Сили безпілотних систем (269) Краматорський район (805) Лиман (119) Третій армійський корпус (36)
Коментувати
І яблучко раптово перетворилося на гарбуз.
28.10.2025 18:43 Відповісти
- Де дрон?
- Срака з'їла!
28.10.2025 18:45 Відповісти
я рузькій й прийшов на цю землю здихать.
28.10.2025 18:49 Відповісти
Дагестанець Рамазан якраз звільнив місце у кацапа для дрона.
28.10.2025 18:54 Відповісти
ябл очко! )
28.10.2025 19:06 Відповісти
треба писати - в між'яр'я
28.10.2025 19:14 Відповісти
Чим же він тепер думати буде?
28.10.2025 19:15 Відповісти
рванул пердак.
28.10.2025 19:26 Відповісти
Не в "яблучко" а в "очко".
28.10.2025 19:27 Відповісти
 
 