Влучання в саме "яблучко": дрон поцілив між сідниць військовому РФ. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ліквідували окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце дислокації загарбників і уразили 16 військових РФ.

На одному з кадрів видно, як військовий РФ відстрілюється, а після влучань у повітря розлітається шмаття одягу.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів

