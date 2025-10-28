1 387 9
Влучання в саме "яблучко": дрон поцілив між сідниць військовому РФ. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ліквідували окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце дислокації загарбників і уразили 16 військових РФ.
На одному з кадрів видно, як військовий РФ відстрілюється, а після влучань у повітря розлітається шмаття одягу.
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів
