Українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів. ВIДЕО

Під час спроби ворога прорватися до рубежів Третього армійського корпусу в районі населеного пункту Ставки на Лиманському напрямку, українські захисники зірвали наступ окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад за підтримки артилерії суміжної 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували механізовану колону противника.

Перший БТР підірвався на мінному полі, після чого артилерія накрила колону вогнем. Коли піхота росіян кинулася навтьоки, дрони знищили їхню бронетехніку. FPV-оператори двома точними ударами в корпус і башту ліквідували ворожий танк.

Залишки живої сили добили важкі бомбери. У результаті штурм ворога провалився - противник втратив кілька одиниць техніки та близько 20 солдатів.

