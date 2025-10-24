УКР
Українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів. ВIДЕО

Під час спроби ворога прорватися до рубежів Третього армійського корпусу в районі населеного пункту Ставки на Лиманському напрямку, українські захисники зірвали наступ окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад за підтримки артилерії суміжної 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували механізовану колону противника.

Перший БТР підірвався на мінному полі, після чого артилерія накрила колону вогнем. Коли піхота росіян кинулася навтьоки, дрони знищили їхню бронетехніку. FPV-оператори двома точними ударами в корпус і башту ліквідували ворожий танк.

Залишки живої сили добили важкі бомбери. У результаті штурм ворога провалився - противник втратив кілька одиниць техніки та близько 20 солдатів.

армія рф (19180) знищення (8565) 45 артилерійська бригада (57) 63 ОМБр (132) 60 ОМБр (64) Третій армійський корпус (35)
Ну, це ще не біля самих Ставків. Це за поворотом на Зарічне, але вже поруч, так.
Отжеж, а ми там в 23-му все розміновували. Після підорів там все було в ТМках. Тисячі мін вздовж усіх доріг..
24.10.2025 13:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.10.2025 13:30 Відповісти
 
 