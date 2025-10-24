Українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів. ВIДЕО
Під час спроби ворога прорватися до рубежів Третього армійського корпусу в районі населеного пункту Ставки на Лиманському напрямку, українські захисники зірвали наступ окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 63-ї та 60-ї окремих механізованих бригад за підтримки артилерії суміжної 45-ї окремої артилерійської бригади ліквідували механізовану колону противника.
Перший БТР підірвався на мінному полі, після чого артилерія накрила колону вогнем. Коли піхота росіян кинулася навтьоки, дрони знищили їхню бронетехніку. FPV-оператори двома точними ударами в корпус і башту ліквідували ворожий танк.
Залишки живої сили добили важкі бомбери. У результаті штурм ворога провалився - противник втратив кілька одиниць техніки та близько 20 солдатів.
Отжеж, а ми там в 23-му все розміновували. Після підорів там все було в ТМках. Тисячі мін вздовж усіх доріг..