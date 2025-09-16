Бійці 45-ї артбригади знищили понад десять окупантів на мотоциклах і квадроциклах. ВIДЕО
Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади імені Миколи Тарнавського успішно знищили групу російських військових, які пересувалися на легкій техніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі сили рухались на мотоциклах та квадроциклах по відкритій місцевості. Їхнє переміщення помітили оператори ударних безпілотників.
Українські військові завдали удару за допомогою FPV-дронів. У результаті атаки було ліквідовано близько десяти окупантів. Разом із живою силою противника знищено також транспорт, яким вони користувалися.
