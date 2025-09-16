УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9716 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
562 4

Бійці 45-ї артбригади знищили понад десять окупантів на мотоциклах і квадроциклах. ВIДЕО

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади імені Миколи Тарнавського успішно знищили групу російських військових, які пересувалися на легкій техніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі сили рухались на мотоциклах та квадроциклах по відкритій місцевості. Їхнє переміщення помітили оператори ударних безпілотників.

Українські військові завдали удару за допомогою FPV-дронів. У результаті атаки було ліквідовано близько десяти окупантів. Разом із живою силою противника знищено також транспорт, яким вони користувалися.

Також дивіться: Знешкодження дрона на оптоволокні ножицями: бійці ЗСУ поділилися досвідом. ВIДЕО

армія рф (18717) знищення (8243) мотоцикл (106) 45 артилерійська бригада (56) fpv-дрон (209)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хароша робота)) накабздон задоволений))
показати весь коментар
16.09.2025 20:56 Відповісти
Не дуже задоволений, прийдеться посеред поля співати, парик може відклеєтися.
показати весь коментар
16.09.2025 21:14 Відповісти
До АТЕШ та ЗСУ!
Хлопці, дуже прошу, молю просто - знайдіть ту мразоту, що сьогодні розстрілювала коня і того, хто знімав. Зробіть відео мук тих недолюдків-гнид. Таке, що б вони мучались три-чотири доби, виродки.
показати весь коментар
16.09.2025 21:06 Відповісти
Гарно спрацьовано!
показати весь коментар
16.09.2025 21:07 Відповісти
 
 