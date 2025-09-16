УКР
Знешкодження дрона на оптоволокні ножицями: бійці ЗСУ поділилися досвідом. ВIДЕО

Військові 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" розповіли, як знищують ворожі дрони, що працюють на оптоволокні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з порадами бійців опублікувала у соцмережах Державна прикордонна служба. 

"Такі дрони стійкі до засобів РЕБ, але водночас масивніші й менш маневрені, ніж класичні FPV-коптери", - пояснюють прикордонники. За їхніми словами, іноді для знищення таких апаратів достатньо звичайного дробовика або навіть ножиць, щоб розрізати оптоволоконний кабель.

Своїм досвідом поділився військовий з позивним "Ведучий", який служить у підрозділі розвідки "Аскольд" бригади "Сталевий кордон". "Кожна операція - це командна робота. Від швидкості, точності та обміну інформацією залежить не тільки успіх бою, а й життя побратимів", - наголосив воїн.

Дивіться: Знищення ворожого безпілотника "Lancet" швидкісним FPV-дроном "GRIM-8". ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6409) знищення (8243) ЗСУ (7907) дрони (5564)
Коментувати
Сортувати:
****** їх з дробовика
16.09.2025 19:03 Відповісти
Я так розумію, найєфективнішим проти цих дронів буде... меч. Отак потроху і повернемось у часи самураїв.
16.09.2025 19:07 Відповісти
газонокосилка
16.09.2025 19:18 Відповісти
Найкраще від них - це куля в лоба путіну.
16.09.2025 19:20 Відповісти
Бумеранг загострений непогано буде..
16.09.2025 19:20 Відповісти
 
 