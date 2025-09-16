Обезвреживание дрона на оптоволокне ножницами: бойцы ВСУ поделились опытом. ВИДЕО
Военные 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" рассказали, как уничтожают вражеские дроны, работающие на оптоволокне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с советами бойцов опубликовала в соцсетях Государственная пограничная служба.
"Такие дроны устойчивы к средствам РЭБ, но при этом более массивные и менее маневренные, чем классические FPV-коптеры", - объясняют пограничники. По их словам, иногда для уничтожения таких аппаратов достаточно обычного дробовика или даже ножниц, чтобы разрезать оптоволоконный кабель.
Своим опытом поделился военный с позывным "Ведущий", который служит в подразделении разведки "Аскольд" бригады "Сталевий кордон". "Каждая операция - это командная работа. От скорости, точности и обмена информацией зависит не только успех боя, но и жизнь побратимов", - подчеркнул воин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зі. Я розумію нюанси, не агрітесь.