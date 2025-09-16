РУС
Обезвреживание дрона на оптоволокне ножницами: бойцы ВСУ поделились опытом. ВИДЕО

Военные 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон" рассказали, как уничтожают вражеские дроны, работающие на оптоволокне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с советами бойцов опубликовала в соцсетях Государственная пограничная служба.

"Такие дроны устойчивы к средствам РЭБ, но при этом более массивные и менее маневренные, чем классические FPV-коптеры", - объясняют пограничники. По их словам, иногда для уничтожения таких аппаратов достаточно обычного дробовика или даже ножниц, чтобы разрезать оптоволоконный кабель.

Своим опытом поделился военный с позывным "Ведущий", который служит в подразделении разведки "Аскольд" бригады "Сталевий кордон". "Каждая операция - это командная работа. От скорости, точности и обмена информацией зависит не только успех боя, но и жизнь побратимов", - подчеркнул воин.

Смотрите: Уничтожение вражеского беспилотника "Lancet" скоростным FPV-дроном "GRIM-8". ВИДЕО

Госпогранслужба (6837) уничтожение (7925) ВСУ (6908) дроны (4677)
+5
Найкраще від них - це куля в лоба путіну.
16.09.2025 19:20 Ответить
+3
****** їх з дробовика
16.09.2025 19:03 Ответить
+3
Я так розумію, найєфективнішим проти цих дронів буде... меч. Отак потроху і повернемось у часи самураїв.
16.09.2025 19:07 Ответить
газонокосилка
16.09.2025 19:18 Ответить
Найкраще від них - це куля в лоба путіну.
16.09.2025 19:20 Ответить
меч - дає фору людям.технології - нечисті.
16.09.2025 19:35 Ответить
Бумеранг загострений непогано буде..
16.09.2025 19:20 Ответить
Засунути би в дупу Зельонського ті ножиці.
16.09.2025 19:42 Ответить
Українці знищують дрони ножицями, поляки ф 35 з АВАКСом і дозаправником.
зі. Я розумію нюанси, не агрітесь.
16.09.2025 19:47 Ответить
3,14дори таке показували ще місяців три тому.
16.09.2025 20:04 Ответить
новина для бидла - воювати лопатами - дрони ножницями.кава в ялті.
16.09.2025 20:08 Ответить
 
 