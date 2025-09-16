РУС
Бойцы 45-й артбригады уничтожили более десяти оккупантов на мотоциклах и квадроциклах. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени Николая Тарнавского успешно уничтожили группу российских военных, которые передвигались на легкой технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские силы двигались на мотоциклах и квадроциклах по открытой местности. Их перемещение заметили операторы ударных беспилотников.

Украинские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов. Вследствие атаки было ликвидировано около десяти оккупантов. Вместе с живой силой противника уничтожен также транспорт, которым они пользовались.

хароша робота)) накабздон задоволений))
16.09.2025 20:56 Ответить
Не дуже задоволений, прийдеться посеред поля співати, парик може відклеєтися.
16.09.2025 21:14 Ответить
До АТЕШ та ЗСУ!
Хлопці, дуже прошу, молю просто - знайдіть ту мразоту, що сьогодні розстрілювала коня і того, хто знімав. Зробіть відео мук тих недолюдків-гнид. Таке, що б вони мучались три-чотири доби, виродки.
16.09.2025 21:06 Ответить
Гарно спрацьовано!
16.09.2025 21:07 Ответить
 
 