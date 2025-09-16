Бойцы 45-й артбригады уничтожили более десяти оккупантов на мотоциклах и квадроциклах. ВИДЕО

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады имени Николая Тарнавского успешно уничтожили группу российских военных, которые передвигались на легкой технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские силы двигались на мотоциклах и квадроциклах по открытой местности. Их перемещение заметили операторы ударных беспилотников.

Украинские военные нанесли удар с помощью FPV-дронов. Вследствие атаки было ликвидировано около десяти оккупантов. Вместе с живой силой противника уничтожен также транспорт, которым они пользовались.

