Серебрянський ліс: українські бійці показали яму, заповнену трупами окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами нищать ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок бойової роботи було ліквідовано понад два десятки військових РФ, які ховались у лісі, розбитих будівлях, на дорозі та відкритій місцевості.

Українські бійці показали й так звану "братську могилу окупантів" - яму, заповнену трупами вбитих загарбників.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

+11
"******** могила"
показати весь коментар
14.10.2025 00:06 Відповісти
+11
І це все загинуло за зморщену дупу пуйла
показати весь коментар
14.10.2025 00:18 Відповісти
+9
"Паляницю" деякі кацапи вже вивчили. А ось "Укрзалізницю" - не можуть.
І ще не розуміють вірного значення слів "незабаром" та "порахуй".
показати весь коментар
14.10.2025 00:43 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 00:06 Відповісти
Чий Крим?
показати весь коментар
14.10.2025 00:10 Відповісти
скажи паляниця 🤣
показати весь коментар
14.10.2025 00:16 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 00:43 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 08:51 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 00:18 Відповісти
за рубець від піськи пуйла до яєць
показати весь коментар
14.10.2025 00:23 Відповісти
За нее и за большие единовременные выплаты и гробовые, многие орки из бедной периферии рф так прямо и говорят, мне жизнь в своем Мухосранске или Зажопинске не мила, а так хоть родня получит денег, а если вдруг жив останусь так ваще, херой и при деньгах.
показати весь коментар
14.10.2025 01:05 Відповісти
Каzапня "відпочиває".
показати весь коментар
14.10.2025 00:30 Відповісти
хорошая охота!
показати весь коментар
14.10.2025 00:40 Відповісти
почему на дронах не добавлять на постоянной основе комп зрение типа YOLO. сделать, чтобы все что движется в рамки обводилось и фокус держало. Чтобы цели были всегда в фокусе. и доработать самонаведение на цель в рамках и оно само будет охотится автопилотом. И нужно дроны делать на дистанцию 60-100 км. Чтобы этот радиус брать и все уничтожалось в нем. в автопилоте дрона прописать в коде, чтобы он летел по маршруту и когда комп зрение видит движение, то берет сразу в рамки и самонаведением бьет в цель. Пилотны не нужны. И просто масштабировать и запускать игрушки по всем маршрутам где враги. Вычищать Украинскую землю от мусора. Украинцам нужно больше злости вернуть, лживая пропаганда приспала народ. Народ нужно на производства направлять. Закупать лаборатории и оборудования со всего мира. Айтишников нужно нанимать хороших, чтобы занимались автопилотом дронов. Производить надо и изобретать и модернизировать и улучшать!!! Университеты и институты и школы настроить множество лабораторий и завозить оборудование и сырье и технологически развиваться.
показати весь коментар
14.10.2025 00:53 Відповісти
Можете занятся этим, но сначала потренеруйтесь на собачих будках.
показати весь коментар
14.10.2025 03:05 Відповісти
А як же тоді ми зможемо будувати дороги?
показати весь коментар
14.10.2025 09:44 Відповісти
Охота на зайцов!
показати весь коментар
14.10.2025 02:10 Відповісти
Кацапи, скотомогильник - все за правилами... Тре ще й хлоркою, щоби ДНК розчепилися.
показати весь коментар
14.10.2025 07:07 Відповісти
Моя психіка отримала імпульс стабільності від цього перегляду. Дякую пане Мадяр.
показати весь коментар
14.10.2025 08:07 Відповісти
якщо не викинемо через кордон на рашку то через 30 років будуть нити і проситися на срану могилу дЄдОв кАкІЄ вАЄвАлІ.
показати весь коментар
14.10.2025 08:53 Відповісти
 
 