Серебрянський ліс: українські бійці показали яму, заповнену трупами окупантів. ВIДЕО 18+
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади ударними дронами нищать ворога в Серебрянському лісі на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок бойової роботи було ліквідовано понад два десятки військових РФ, які ховались у лісі, розбитих будівлях, на дорозі та відкритій місцевості.
Українські бійці показали й так звану "братську могилу окупантів" - яму, заповнену трупами вбитих загарбників.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
І ще не розуміють вірного значення слів "незабаром" та "порахуй".