3 укриття та переправа ворожих сил ліквідовані: бойова робота 5-ї ОШБр. ВIДЕО

Бійці 5‑ї окремої штурмової бригади продовжують знищувати позиції ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів не залишили шансів на укріплення чи маневр та влучними скидами з безпілотників знищили 3 укриття, позиції ворожої піхоти та переправу.

"Кожен постріл - це мінус у ворожій логістиці й черговий крок до перемоги", - коментують захисники.

Відео бійці-штурмовики оприлюднили у соцмережах.

