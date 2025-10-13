3 укриття та переправа ворожих сил ліквідовані: бойова робота 5-ї ОШБр. ВIДЕО
Бійці 5‑ї окремої штурмової бригади продовжують знищувати позиції ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів не залишили шансів на укріплення чи маневр та влучними скидами з безпілотників знищили 3 укриття, позиції ворожої піхоти та переправу.
"Кожен постріл - це мінус у ворожій логістиці й черговий крок до перемоги", - коментують захисники.
Відео бійці-штурмовики оприлюднили у соцмережах.
