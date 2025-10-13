3 укрытия и переправа вражеских сил ликвидированы: боевая работа 5-й ОШБр. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады продолжают уничтожать позиции врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов не оставили шансов на укрепление или маневр и точными сбросами с беспилотников уничтожили 3 укрытия, позиции вражеской пехоты и переправу.
"Каждый выстрел - это минус во вражеской логистике и очередной шаг к победе", - комментируют защитники.
Видео бойцы-штурмовики обнародовали в соцсетях.
