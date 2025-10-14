РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9882 посетителя онлайн
Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
13 445 17

Серебрянский лес: украинские бойцы показали яму, заполненную трупами оккупантов

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожают врага в Серебрянском лесу на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевой работы было ликвидировано более двух десятков военных РФ, которые прятались в лесу, разбитых зданиях, на дороге и открытой местности.

Украинские бойцы показали и так называемую "братскую могилу оккупантов" - яму, заполненную трупами убитых захватчиков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: 3 укрытия и переправа вражеских сил ликвидированы: боевая работа 5-й ОШБр. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20901) уничтожение (8150) ВСУ (7000) дроны (5088) 63 ОМБр (132) Луганская область (6558)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
"******** могила"
показать весь комментарий
14.10.2025 00:06 Ответить
+11
І це все загинуло за зморщену дупу пуйла
показать весь комментарий
14.10.2025 00:18 Ответить
+9
"Паляницю" деякі кацапи вже вивчили. А ось "Укрзалізницю" - не можуть.
І ще не розуміють вірного значення слів "незабаром" та "порахуй".
показать весь комментарий
14.10.2025 00:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"******** могила"
показать весь комментарий
14.10.2025 00:06 Ответить
Чий Крим?
показать весь комментарий
14.10.2025 00:10 Ответить
скажи паляниця 🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 00:16 Ответить
"Паляницю" деякі кацапи вже вивчили. А ось "Укрзалізницю" - не можуть.
І ще не розуміють вірного значення слів "незабаром" та "порахуй".
показать весь комментарий
14.10.2025 00:43 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 08:51 Ответить
І це все загинуло за зморщену дупу пуйла
показать весь комментарий
14.10.2025 00:18 Ответить
за рубець від піськи пуйла до яєць
показать весь комментарий
14.10.2025 00:23 Ответить
За нее и за большие единовременные выплаты и гробовые, многие орки из бедной периферии рф так прямо и говорят, мне жизнь в своем Мухосранске или Зажопинске не мила, а так хоть родня получит денег, а если вдруг жив останусь так ваще, херой и при деньгах.
показать весь комментарий
14.10.2025 01:05 Ответить
Каzапня "відпочиває".
показать весь комментарий
14.10.2025 00:30 Ответить
хорошая охота!
показать весь комментарий
14.10.2025 00:40 Ответить
почему на дронах не добавлять на постоянной основе комп зрение типа YOLO. сделать, чтобы все что движется в рамки обводилось и фокус держало. Чтобы цели были всегда в фокусе. и доработать самонаведение на цель в рамках и оно само будет охотится автопилотом. И нужно дроны делать на дистанцию 60-100 км. Чтобы этот радиус брать и все уничтожалось в нем. в автопилоте дрона прописать в коде, чтобы он летел по маршруту и когда комп зрение видит движение, то берет сразу в рамки и самонаведением бьет в цель. Пилотны не нужны. И просто масштабировать и запускать игрушки по всем маршрутам где враги. Вычищать Украинскую землю от мусора. Украинцам нужно больше злости вернуть, лживая пропаганда приспала народ. Народ нужно на производства направлять. Закупать лаборатории и оборудования со всего мира. Айтишников нужно нанимать хороших, чтобы занимались автопилотом дронов. Производить надо и изобретать и модернизировать и улучшать!!! Университеты и институты и школы настроить множество лабораторий и завозить оборудование и сырье и технологически развиваться.
показать весь комментарий
14.10.2025 00:53 Ответить
Можете занятся этим, но сначала потренеруйтесь на собачих будках.
показать весь комментарий
14.10.2025 03:05 Ответить
Охота на зайцов!
показать весь комментарий
14.10.2025 02:10 Ответить
Кацапи, скотомогильник - все за правилами... Тре ще й хлоркою, щоби ДНК розчепилися.
показать весь комментарий
14.10.2025 07:07 Ответить
Моя психіка отримала імпульс стабільності від цього перегляду. Дякую пане Мадяр.
показать весь комментарий
14.10.2025 08:07 Ответить
якщо не викинемо через кордон на рашку то через 30 років будуть нити і проситися на срану могилу дЄдОв кАкІЄ вАЄвАлІ.
показать весь комментарий
14.10.2025 08:53 Ответить
 
 