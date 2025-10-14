Серебрянский лес: украинские бойцы показали яму, заполненную трупами оккупантов

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожают врага в Серебрянском лесу на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевой работы было ликвидировано более двух десятков военных РФ, которые прятались в лесу, разбитых зданиях, на дороге и открытой местности.

Украинские бойцы показали и так называемую "братскую могилу оккупантов" - яму, заполненную трупами убитых захватчиков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также: 3 укрытия и переправа вражеских сил ликвидированы: боевая работа 5-й ОШБр. ВИДЕО