Серебрянский лес: украинские бойцы показали яму, заполненную трупами оккупантов
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады ударными дронами уничтожают врага в Серебрянском лесу на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате боевой работы было ликвидировано более двух десятков военных РФ, которые прятались в лесу, разбитых зданиях, на дороге и открытой местности.
Украинские бойцы показали и так называемую "братскую могилу оккупантов" - яму, заполненную трупами убитых захватчиков.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
І ще не розуміють вірного значення слів "незабаром" та "порахуй".