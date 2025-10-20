Окупанти продовжують накопичувати велику кількість живої сили на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

Російська війська на Лиманському напрямку продовжують атакувати українські позиції малими штурмовими групами. А також залучати диверсійно-розвідувальні групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він додав, що на цьому напрямку ворог практично не використовує військову техніку.

"Ворог, дійсно, накопичує величезну кількість сили напроти нас. І час від часу якраз ті, що потрапляють до нас в полон, в розмові з ними можна дізнатися, що вони десь, тільки їх привезли на Донбас, і вони вже пішли в штурми й одразу потрапили в полон. Тобто це приблизно після БЗВП місяць проходить, як вони підписали контракт, і вони вже воюють проти нас. Щодо техніки, техніку знаходимо в схованках час від часу, але не бачимо її активного використання саме на лінії бойового зіткнення. Тобто такої ситуації, як на Покровському напрямку, де техніка відкрито йде в бій, у нас немає", - зазначив Білоусов.

Ключова місія української аеророзвідки на Лиманському напрямку - виявляти малі колони й групи противника та знищувати їх.

"У полонених, чи у якихось вже мертвих солдат, ми знаходимо папірці з вказівками, що потрібно кінчати життя самогубством. І ми бачимо такі випадки, що дійсно, після поранення, російські військові просто накладають на себе руки, а не намагаються здатися в полон, чи щось зробити. Тобто, дійсно, пропаганда настільки добре пропрацьовує, що вони не здаються в полон, а просто, ну, можуть застрілитися, наприклад".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ повернули під контроль частину сіл на межі з Дніпропетровщиною, - Зеленський

Ситуація на Лиманському напрямку

Минулої доби, за даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

Напередодні військові 11 армійського корпусу повідомили, що у районі Серебрянського лісу на адміністративному кордоні між Донецькою та Луганською областями, російські загарбники накопичують піхоту та будують фортифікації. Ворог готується до штурму селища Ямпіль в Лиманській громаді.

А за даними аналітиків проєкту DeepState, у напрямку Лиману, а також в районі Зарічного Донецької області фіксується збільшення "сірої зони". Ворог тут постійно здійснює тиск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Лиманському напрямку точиться інтенсивна дронова війна: на трасі Ізюм-Слов’янськ зафіксовано численні засідки ворога, - 66 ОМБр