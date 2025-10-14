На Лиманському напрямку точиться інтенсивна дронова війна: на трасі Ізюм-Слов’янськ зафіксовано численні засідки ворога, - 66 ОМБр

На Лиманському напрямку українські БпЛА нищать техніку ворога в тилу, тоді як росіяни все активніше застосовують наземні роботизовані комплекси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповіла заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем "MARA" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Олена.

За її словами, танків на напрямку останнім часом не спостерігали, лише невеликі штурмові загони. Водночас російську техніку знищують навіть у тилу противника завдяки українським БпЛА. Більшість уражених цілей - вантажні автомобілі, які здійснюють логістичне забезпечення. Натомість на лінію бойового зіткнення дедалі частіше прибувають ворожі наземні роботизовані комплекси (НРК).

"Погода зараз стала трохи дощовита, а логістика противника також має здійснюватися, то вони почали застосовувати наземні роботизовані системи. Єдиний їхній мінус для противника і плюс для нас - ми знаємо маршрути, якими здійснюється логістика. Наші ударні БПЛА дуже швидко знаходять ці комплекси, і їх знищують", - розповіла заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем 66-ї ОМБр.

Своєю чергою, логістика Сил оборони зазнає ускладнень через дрони-ждуни. Зокрема, на трасі Ізюм-Слов’янськ зафіксовано численні засідки, а це ще не всі загрози від ворожих безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні надходило близько восьми повідомлень про ворожі БпЛА, які сидять в засідках. На нашому напрямку, з району Балки Журавки, вже було зафіксовано три польоти важкого гексокоптера типу "Кощей". Це аналог української "Баби-яги", "Вампіра". Ми розуміємо, що сюди зайшов якийсь підрозділ, який підсилює 20-ту армію", - зазначила військова.

