На Лиманском направлении идет интенсивная дроновая война: на трассе Изюм-Славянск зафиксированы многочисленные засады врага, - 66 ОМБр

На Лиманском направлении украинские БпЛА уничтожают технику врага в тылу, тогда как россияне все активнее применяют наземные роботизированные комплексы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказала заместитель начальника штаба батальона беспилотных систем "MARA" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Елена.

По ее словам, танков на направлении в последнее время не наблюдали, только небольшие штурмовые отряды. В то же время российскую технику уничтожают даже в тылу противника благодаря украинским БпЛА. Большинство пораженных целей - грузовые автомобили, которые осуществляют логистическое обеспечение. Зато на линию боевого соприкосновения все чаще прибывают вражеские наземные роботизированные комплексы (НРК).

"Погода сейчас стала немного дождливая, а логистика противника также должна осуществляться, то они начали применять наземные роботизированные системы. Единственный их минус для противника и плюс для нас - мы знаем маршруты, по которым осуществляется логистика. Наши ударные БПЛА очень быстро находят эти комплексы, и их уничтожают", - рассказала заместитель начальника штаба батальона беспилотных систем 66-й ОМБр.

В свою очередь, логистика Сил обороны испытывает осложнения из-за дронов-ждунов. В частности, на трассе Изюм-Славянск зафиксированы многочисленные засады, а это еще не все угрозы от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня поступало около восьми сообщений о вражеских БпЛА, которые сидят в засадах. На нашем направлении, из района Балки Журавки, уже было зафиксировано три полета тяжелого гексокоптера типа "Кощей". Это аналог украинской "Бабы-яги", "Вампира". Мы понимаем, что сюда зашло какое-то подразделение, которое усиливает 20-ю армию", - отметила военная.

