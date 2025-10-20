Оккупанты продолжают накапливать большое количество живой силы на Лиманском направлении, - 60 ОМБр

Российские войска на Лиманском направлении продолжают атаковать украинские позиции малыми штурмовыми группами. А также привлекать диверсионно-разведывательные группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" рассказал начальник отделения коммуникаций 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

Он добавил, что на этом направлении враг практически не использует военную технику.

"Враг, действительно, накапливает огромное количество силы напротив нас. И время от времени как раз те, что попадают к нам в плен, в разговоре с ними можно узнать, что они где-то, только их привезли на Донбасс, и они уже пошли в штурмы и сразу попали в плен. То есть это примерно после БЗВП месяц проходит, как они подписали контракт, и они уже воюют против нас. По технике, технику находим в тайниках время от времени, но не видим ее активного использования именно на линии боевого соприкосновения. То есть такой ситуации, как на Покровском направлении, где техника открыто идет в бой, у нас нет", - отметил Белоусов.

Ключевая миссия украинской аэроразведки на Лиманском направлении - выявлять малые колонны и группы противника и уничтожать их.

"У пленных, или у каких-то уже мертвых солдат, мы находим бумажки с указаниями, что нужно кончать жизнь самоубийством. И мы видим такие случаи, что действительно, после ранения, российские военные просто убивают себя, а не пытаются сдаться в плен, или что-то сделать. То есть, действительно, пропаганда настолько хорошо прорабатывает, что они не сдаются в плен, а просто, ну, могут застрелиться, например".

Ситуация на Лиманском направлении

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка и Мирное.

Накануне военные 11 армейского корпуса сообщили, что в районе Серебрянского леса на административной границе между Донецкой и Луганской областями, российские захватчики накапливают пехоту и строят фортификации. Враг готовится к штурму поселка Ямполь в Лиманской громаде.

А по данным аналитиков проекта DeepState, в направлении Лимана, а также в районе Заречного Донецкой области фиксируется увеличение "серой зоны". Враг здесь постоянно осуществляет давление.

