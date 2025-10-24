18 651 22
Український дрон влітає у штурмову групу із десяти окупантів в антитепловізійних пончо. ВIДЕО
У мережі опубліковано кадри, на яких показано результат нічної роботи оператора дронів із 2-го батальйону 95-ї бригади Десантно-штурмових військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно атаку дрона-камікадзе на штурмову групу із десяти окупантів в антитепловізійних пончо.
"Російські командири відправили вночі ціле відділення в антитепловізійних пончо навпочіпки через відкриту місцевість. Приліт по колоні був ідеальним! Кадри десантників 2-го батальйону 95-ї бригади ДШВ", - зазначає у коментарі автор публікації.
