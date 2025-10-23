1 448 4
Сержант 156-ї бригади помітив та знищив 2 дрони-"ждуни" до того, як ті змогли атакувати його автівку. ВIДЕО
Сержант 156-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищив два ворожі FPV-дрони-"ждуни", які чекали моменту для удару по українських військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал підрозділу.
Інцидент стався, коли боєць прямував на позицію і двічі помітив приховану загрозу — російські дрони, підключені до оптоволоконного управління.
"На відео — чиста бойова робота: швидка зупинка, автомат, один постріл — і ворожий "ждун" знешкоджений. Секунди, які рятують життя", — повідомили у бригаді.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар23.10.2025 22:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
aleks kyb
показати весь коментар23.10.2025 22:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
GICKO_ BANAN
показати весь коментар23.10.2025 22:04 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Виктор Ле #550890
показати весь коментар23.10.2025 22:09 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль