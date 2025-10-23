УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9101 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони на оптоволокні
1 448 4

Сержант 156-ї бригади помітив та знищив 2 дрони-"ждуни" до того, як ті змогли атакувати його автівку. ВIДЕО

Сержант 156-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищив два ворожі FPV-дрони-"ждуни", які чекали моменту для удару по українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал підрозділу.

Інцидент стався, коли боєць прямував на позицію і двічі помітив приховану загрозу — російські дрони, підключені до оптоволоконного управління.

"На відео — чиста бойова робота: швидка зупинка, автомат, один постріл — і ворожий "ждун" знешкоджений. Секунди, які рятують життя", — повідомили у бригаді.

Також дивіться: Оптоволоконний дрон спецпризначенців СБУ підловив машину з окупантами на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

дрони (6140) 156 окрема механізована бригада (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро перед машинами, під час руху по дорогах, будуть запускать дрони-розвідники...
показати весь коментар
23.10.2025 22:03 Відповісти
Перед роботом - платформою.
показати весь коментар
23.10.2025 22:08 Відповісти
Слава українським захисникам. Боже , бережи їх.
показати весь коментар
23.10.2025 22:04 Відповісти
Крутяк!
показати весь коментар
23.10.2025 22:09 Відповісти
 
 