Сержант 156-ї бригади помітив та знищив 2 дрони-"ждуни" до того, як ті змогли атакувати його автівку. ВIДЕО

Сержант 156-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищив два ворожі FPV-дрони-"ждуни", які чекали моменту для удару по українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал підрозділу.

Інцидент стався, коли боєць прямував на позицію і двічі помітив приховану загрозу — російські дрони, підключені до оптоволоконного управління.

"На відео — чиста бойова робота: швидка зупинка, автомат, один постріл — і ворожий "ждун" знешкоджений. Секунди, які рятують життя", — повідомили у бригаді.

