Сержант 156-й бригады заметил и уничтожил 2 дрона-"ждуна" до того, как те смогли атаковать его автомобиль. ВИДЕО

Сержант 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожил два вражеских FPV-дрона-"ждуна", которые ждали момента для удара по украинским военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал подразделения.

Инцидент произошел, когда боец направлялся на позицию и дважды заметил скрытую угрозу - российские дроны, подключенные к оптоволоконному управлению.

"На видео - чистая боевая работа: быстрая остановка, автомат, один выстрел - и вражеский "ждун" обезврежен. Секунды, которые спасают жизни", - сообщили в бригаде.

