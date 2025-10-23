РУС
Сержант 156-й бригады заметил и уничтожил 2 дрона-"ждуна" до того, как те смогли атаковать его автомобиль. ВИДЕО

Сержант 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожил два вражеских FPV-дрона-"ждуна", которые ждали момента для удара по украинским военным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал подразделения.

Инцидент произошел, когда боец направлялся на позицию и дважды заметил скрытую угрозу - российские дроны, подключенные к оптоволоконному управлению.

"На видео - чистая боевая работа: быстрая остановка, автомат, один выстрел - и вражеский "ждун" обезврежен. Секунды, которые спасают жизни", - сообщили в бригаде.

Также смотрите: Оптоволоконный дрон спецназовцев СБУ подловил машину с оккупантами на Донетчине. ВИДЕО

дроны (5187) 156 отдельная механизированная бригада (1)
Скоро перед машинами, під час руху по дорогах, будуть запускать дрони-розвідники...
23.10.2025 22:03 Ответить
Перед роботом - платформою.
23.10.2025 22:08 Ответить
Слава українським захисникам. Боже , бережи їх.
23.10.2025 22:04 Ответить
Крутяк!
23.10.2025 22:09 Ответить
 
 