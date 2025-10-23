1 992 4
Сержант 156-й бригады заметил и уничтожил 2 дрона-"ждуна" до того, как те смогли атаковать его автомобиль. ВИДЕО
Сержант 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожил два вражеских FPV-дрона-"ждуна", которые ждали момента для удара по украинским военным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на канал подразделения.
Инцидент произошел, когда боец направлялся на позицию и дважды заметил скрытую угрозу - российские дроны, подключенные к оптоволоконному управлению.
"На видео - чистая боевая работа: быстрая остановка, автомат, один выстрел - и вражеский "ждун" обезврежен. Секунды, которые спасают жизни", - сообщили в бригаде.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий23.10.2025 22:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
aleks kyb
показать весь комментарий23.10.2025 22:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
GICKO_ BANAN
показать весь комментарий23.10.2025 22:04 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий23.10.2025 22:09 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль