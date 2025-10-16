РУС
Оптоволоконный дрон спецназовцев СБУ подловил машину с оккупантами на Донетчине. ВИДЕО

Украинский оптоволоконный дрон-ждун подловил набитую российскими пехотинцами машину на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Кадры боевой работы спецназовцев ЦСО "А" СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецоперация СБУ: дроны со 105 кг взрывчатки разносят в щепки ангары и оккупантов. ВИДЕО

СБУ (20523) Донецкая область (11006) дроны (5117)
До пригожина з кабздоном, доставили **********, самовивозом!!!
Бензину, тільки 20 літрів, тому в один кінець!
16.10.2025 18:57 Ответить
Hände hoch, russische Schweine!
16.10.2025 19:10 Ответить
 
 