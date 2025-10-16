Оптоволоконный дрон спецназовцев СБУ подловил машину с оккупантами на Донетчине. ВИДЕО
Украинский оптоволоконный дрон-ждун подловил набитую российскими пехотинцами машину на Донетчине.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Кадры боевой работы спецназовцев ЦСО "А" СБУ.
Бензину, тільки 20 літрів, тому в один кінець!