Оптоволоконний дрон спецпризначенців СБУ підловив машину з окупантами на Донеччині. ВIДЕО

Український оптоволоконний дрон-почекун підловив набиту російськими піхотинцями машину в Донецькій області.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Кадри бойової роботи спецпризначенців ЦСО "А" СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецоперація СБУ: дрони з 105 кг вибухівки розносять на друзки ангари й окупантів. ВIДЕО

До пригожина з кабздоном, доставили **********, самовивозом!!!
Бензину, тільки 20 літрів, тому в один кінець!
16.10.2025 18:57 Відповісти
Hände hoch, russische Schweine!
16.10.2025 19:10 Відповісти
 
 