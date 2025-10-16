Оптоволоконний дрон спецпризначенців СБУ підловив машину з окупантами на Донеччині. ВIДЕО
Український оптоволоконний дрон-почекун підловив набиту російськими піхотинцями машину в Донецькій області.
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Кадри бойової роботи спецпризначенців ЦСО "А" СБУ.
Бензину, тільки 20 літрів, тому в один кінець!