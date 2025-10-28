Попадание в самое "яблочко": дрон попал между ягодиц военному РФ. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ликвидировали оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили место дислокации захватчиков и поразили 16 военных РФ.

На одном из кадров видно, как военный РФ отстреливается, а после попаданий в воздух разлетаются куски одежды.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставков на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов

