Попадание в самое "яблочко": дрон попал между ягодиц военному РФ. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ликвидировали оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили место дислокации захватчиков и поразили 16 военных РФ.

На одном из кадров видно, как военный РФ отстреливается, а после попаданий в воздух разлетаются куски одежды.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставков на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов

армия РФ (21067) уничтожение (8274) Донецкая область (11103) дроны (5234) 63 ОМБр (133) Силы беспилотных систем (261) Краматорский район (796) Лиман (120) Третий армейский корпус (34)
І яблучко раптово перетворилося на гарбуз.
28.10.2025 18:43 Ответить
- Де дрон?
- Срака з'їла!
28.10.2025 18:45 Ответить
я рузькій й прийшов на цю землю здихать.
28.10.2025 18:49 Ответить
Дагестанець Рамазан якраз звільнив місце у кацапа для дрона.
28.10.2025 18:54 Ответить
ябл очко! )
28.10.2025 19:06 Ответить
треба писати - в між'яр'я
28.10.2025 19:14 Ответить
Чим же він тепер думати буде?
28.10.2025 19:15 Ответить
 
 