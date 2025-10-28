1 027 7
Попадание в самое "яблочко": дрон попал между ягодиц военному РФ. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ликвидировали оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили место дислокации захватчиков и поразили 16 военных РФ.
На одном из кадров видно, как военный РФ отстреливается, а после попаданий в воздух разлетаются куски одежды.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставков на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов
- Срака з'їла!