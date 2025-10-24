Украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставков на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов. ВИДЕО

Во время попытки врага прорваться к рубежам Третьего армейского корпуса в районе населенного пункта Ставки на Лиманском направлении украинские защитники сорвали наступление оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад при поддержке артиллерии смежной 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали механизированную колонну противника.

Первый БТР подорвался на минном поле, после чего артиллерия накрыла колонну огнем. Когда пехота россиян бросилась наутек, дроны уничтожили их бронетехнику. FPV-операторы двумя точными ударами в корпус и башню ликвидировали вражеский танк.

Остатки живой силы добили тяжелые бомберы. В результате штурм врага провалился - противник потерял несколько единиц техники и около 20 солдат.

