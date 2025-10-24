РУС
Украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставков на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов. ВИДЕО

Во время попытки врага прорваться к рубежам Третьего армейского корпуса в районе населенного пункта Ставки на Лиманском направлении украинские защитники сорвали наступление оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 63-й и 60-й отдельных механизированных бригад при поддержке артиллерии смежной 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали механизированную колонну противника.

Первый БТР подорвался на минном поле, после чего артиллерия накрыла колонну огнем. Когда пехота россиян бросилась наутек, дроны уничтожили их бронетехнику. FPV-операторы двумя точными ударами в корпус и башню ликвидировали вражеский танк.

Остатки живой силы добили тяжелые бомберы. В результате штурм врага провалился - противник потерял несколько единиц техники и около 20 солдат.

армия РФ (21018) уничтожение (8241) 45 артиллерийская бригада (57) 63 ОМБр (132) 60 ОМБр (64) Третий армейский корпус (33)
Ну, це ще не біля самих Ставків. Це за поворотом на Зарічне, але вже поруч, так.
Отжеж, а ми там в 23-му все розміновували. Після підорів там все було в ТМках. Тисячі мін вздовж усіх доріг..
24.10.2025 13:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
24.10.2025 13:30 Ответить
 
 