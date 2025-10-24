РУС
Украинский дрон влетает в штурмовую группу из десяти оккупантов в антитепловизионных пончо. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, на которых показан результат ночной работы оператора дронов из 2-го батальона 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно атаку дрона-камикадзе на штурмовую группу из десяти оккупантов в антитепловизионных пончо.

"Российские командиры отправили ночью целое отделение в антитепловизионных пончо на корточках через открытую местность. Прилет по колонне был идеальным! Кадры десантников 2-го батальона 95-й бригады ДШВ", - отмечает в комментарии автор публикации.

********** радість, зустріли кабздона і пригожина!! Фсьо!!
24.10.2025 09:51 Ответить
Йшли гуськом,?....тому що ніч, і мінне поле.крок вправо крок вліво вибух, і коли міна взривається рашисти надіялись,що хоч хтось дойде,але не склалося,дрон їх розхєрачив, І ще,якщо ви помітили дрон занадто сильно вибухнув,значить десь на полі поруч була міна.Це розбирали на Армія ТВ. можете самі глянути на ютюбі.
24.10.2025 10:47 Ответить
Страйк!
24.10.2025 10:00 Ответить
Як каже заслужений автомобілебудівник Рассєї-ото гепнуло!
24.10.2025 09:37 Ответить
В'є-ало у потяжок класно!
24.10.2025 09:49 Ответить
розійдуться у кабздоха як жарені пончіки )
24.10.2025 09:54 Ответить
Вчора це було на Армія ТV ... і детально розбирали,чому вони йшли гуськом.
24.10.2025 10:17 Ответить
Чому?
24.10.2025 10:42 Ответить
А я не нашел. А в каком видео?
https://www.youtube.com/@army_tv_ua/videos
24.10.2025 10:53 Ответить
ЗУПИНИЛИ ШТУРМ НА СІВЕРСЬК, НІЧНІ УДАРИ ПО РОСІЇ, ДЕСАНТНИКИ РЯТУЮТЬ ЦИВІЛЬНИХ: стрім.https://www.youtube.com/watch?v=d1xJvWjrX_c
на 54;40 хвилині....так вам докладно показав?
24.10.2025 11:30 Ответить
Дякую.
В трансляциях оно было, а я в видео смотрел...
24.10.2025 12:58 Ответить
Може й так... А ще треба не забувать, що якщо йшли на ЛБЗ, то йшли завантажені ************... Міна, в землі, може і не спрацювать - а от міна за плечами, в рюкзаку - гарантовано...
24.10.2025 10:54 Ответить
ЗУПИНИЛИ ШТУРМ НА СІВЕРСЬК, НІЧНІ УДАРИ ПО РОСІЇ, ДЕСАНТНИКИ РЯТУЮТЬ ЦИВІЛЬНИХ: стрім.https://www.youtube.com/watch?v=d1xJvWjrX_c
на 54;40 хвилині. Самі можете глянути
24.10.2025 11:31 Ответить
Так я ж не проти... Я просто уточнив подробиці, і твоє бачення цього факту... Бо тут часто пишуть "наздогад буряків, накидаючи...". Пишуть щось "загадкове", з тонким натяком, що читаючий повинен сам знайти для себе точну відповідь... А у мене вже професійна звичка спрацьовує - отримувать не "інформацію для роздумів", а точну відповідь, де "розставлені всі "точки над "і"...".
24.10.2025 11:59 Ответить
Не важливо чому був підрив... головне, що він був, а що ініціювало, було причиною, - то десяте, тим паче, що експерти-теоретики тут всі диванно-підковані🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
24.10.2025 11:31 Ответить
Враховуючи час ТВОЄЇ реєстрації, "диванно-підкованим" є саме ТИ... А у мене є "ветеранство", вислуга років більше 25, і з 2016-го маю протезовану ногу... А ти прибіг сюди кілька днів тому, і вже пробуєш "робить аналітику"... Тобі це дивним не здається?
24.10.2025 11:49 Ответить
Наизнанку пончо наверно надели.
24.10.2025 11:59 Ответить
А може їм видали великі чорні мішки для сміття і сказали, що то "пончо".
24.10.2025 23:24 Ответить
24.10.2025 12:46 Ответить
нихира не видно!)))
24.10.2025 15:17 Ответить
Кому? Тим оркам?
24.10.2025 18:35 Ответить
Дуже эфективно. Також дуже ефектно!!! 👍
24.10.2025 18:33 Ответить
 
 