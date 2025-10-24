18 623 22
Украинский дрон влетает в штурмовую группу из десяти оккупантов в антитепловизионных пончо. ВИДЕО
В сети опубликованы кадры, на которых показан результат ночной работы оператора дронов из 2-го батальона 95-й бригады Десантно-штурмовых войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно атаку дрона-камикадзе на штурмовую группу из десяти оккупантов в антитепловизионных пончо.
"Российские командиры отправили ночью целое отделение в антитепловизионных пончо на корточках через открытую местность. Прилет по колонне был идеальным! Кадры десантников 2-го батальона 95-й бригады ДШВ", - отмечает в комментарии автор публикации.
