РУС
Прилег отдохнуть, да загорелся: дрон "Птахи Мадяра" попал в оккупанта. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожают оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных пытался спрятаться в кустах от украинского дрона.

Однако операторы обнаружили его - захватчик даже не пытался убегать, и беспилотник попал ему прямо в тело.

В результате боевой работы на обнародованных кадрах видно, как тело врага пылает.

Бойцы отмечают, что только за 26 дней октября было уничтожено 6 640 оккупантов.

Также ранее сообщалось, что ударные дроны "Птахи Мадяра" уничтожают захватчиков: первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Яке чудове відео.
28.10.2025 17:56 Ответить
Зважаючи на багаття, тіло було добряче проспиртоване з середини.
28.10.2025 18:02 Ответить
Каzап присів посрати і обісрався.
28.10.2025 18:28 Ответить
Вони що, ще раз вдарили по палаючому орку? В них що, безлiк тих дронiв? Нехай вiддадуть на iншу дiлянку фронту...
28.10.2025 18:41 Ответить
Під Лиманом потрапив я на стабік, там же дронщики працювали. Я поспостерігав. Наш оператор дав кацапу досрати, натягти штани і тільки тоді забаранив його.
28.10.2025 18:44 Ответить
Мрія кожного лаптєногого, зігрітися на останок після прослуховування пісні друг залиш попалить а у відповідь тиша й відправитися пошматованим у кідарстан.
28.10.2025 19:17 Ответить
 
 