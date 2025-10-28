1 122 6
Прилег отдохнуть, да загорелся: дрон "Птахи Мадяра" попал в оккупанта. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожают оккупантов на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных пытался спрятаться в кустах от украинского дрона.
Однако операторы обнаружили его - захватчик даже не пытался убегать, и беспилотник попал ему прямо в тело.
В результате боевой работы на обнародованных кадрах видно, как тело врага пылает.
Бойцы отмечают, что только за 26 дней октября было уничтожено 6 640 оккупантов.
Также ранее сообщалось, что ударные дроны "Птахи Мадяра" уничтожают захватчиков: первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел.
