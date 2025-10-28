Прилег отдохнуть, да загорелся: дрон "Птахи Мадяра" попал в оккупанта. ВИДЕО

Операторы беспилотных систем 414-й бригады "Птахи Мадяра" уничтожают оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из российских военных пытался спрятаться в кустах от украинского дрона.

Однако операторы обнаружили его - захватчик даже не пытался убегать, и беспилотник попал ему прямо в тело.

В результате боевой работы на обнародованных кадрах видно, как тело врага пылает.

Бойцы отмечают, что только за 26 дней октября было уничтожено 6 640 оккупантов.

Также ранее сообщалось, что ударные дроны "Птахи Мадяра" уничтожают захватчиков: первый оккупант разлетелся на куски, второй сгорел в пепел.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": УАЗ "Хантер", "Буханка" и оккупант в синих сапогах: дроны SIGNUM уничтожили врага под Лиманом. ВИДЕО