УАЗ "Хантер", "Буханка" и оккупант в синих сапогах: дроны SIGNUM уничтожили врага под Лиманом. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM уничтожают технику и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов уничтожили УАЗ "Хантер", замаскированную "Буханку", а также одного военнослужащего РФ в синих сапогах.

На обнародованных кадрах видно, как двое российских оккупантов заметили украинский беспилотник и пытались убежать, однако БпЛА догнал их - один из захватчиков получил поражение в спину.

Ранее сообщалось, что батальон SIGNUM поразил шесть единиц техники оккупантов на Лиманском направлении.

