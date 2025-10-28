РУС
УАЗ "Хантер", "Буханка" и оккупант в синих сапогах: дроны SIGNUM уничтожили врага под Лиманом. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM уничтожают технику и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов уничтожили УАЗ "Хантер", замаскированную "Буханку", а также одного военнослужащего РФ в синих сапогах.

На обнародованных кадрах видно, как двое российских оккупантов заметили украинский беспилотник и пытались убежать, однако БпЛА догнал их - один из захватчиков получил поражение в спину.

Ранее сообщалось, что батальон SIGNUM поразил шесть единиц техники оккупантов на Лиманском направлении.

армия РФ (21067) уничтожение (8274) Донецкая область (11103) дроны (5234) Силы беспилотных систем (261) Краматорский район (796) Лиман (118)
