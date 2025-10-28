625 1
УАЗ "Хантер", "Буханка" и оккупант в синих сапогах: дроны SIGNUM уничтожили врага под Лиманом. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM уничтожают технику и личный состав оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов уничтожили УАЗ "Хантер", замаскированную "Буханку", а также одного военнослужащего РФ в синих сапогах.
На обнародованных кадрах видно, как двое российских оккупантов заметили украинский беспилотник и пытались убежать, однако БпЛА догнал их - один из захватчиков получил поражение в спину.
Ранее сообщалось, что батальон SIGNUM поразил шесть единиц техники оккупантов на Лиманском направлении.
