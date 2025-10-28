596 1
УАЗ "Хантер", "Буханка" і окупант у синіх чоботях: дрони SIGNUM знищили ворога під Лиманом. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM нищать техніку та особовий склад окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних дронів знищили УАЗ "Хантер", замасковану "Буханку", а також одного військовослужбовця РФ у синіх чоботях.
На оприлюднених кадрах видно, як двоє російських окупантів помітили український безпілотник і намагалися втекти, однак БпЛА наздогнав їх — один із загарбників отримав ураження у спину.
Раніше повідомлялося, що батальйон SIGNUM уразив шість одиниць техніки окупантів на Лиманському напрямку.
