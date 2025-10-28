Бійці ССО заскочили зненацька та ліквідували трьох окупантів на замаскованій ворожій позиції. ВIДЕО

В ході проведення спеціальних дій одним з підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку, група ССО провела наліт на замасковані позиції противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ССО непомітно підійшли впритул до ворога, провели дорозвідку дроном та професійно "розібрали" позицію.

У результаті успішного нальоту ворожу групу з трьох осіб знищено.

