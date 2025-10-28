УКР
Бійці ССО заскочили зненацька та ліквідували трьох окупантів на замаскованій ворожій позиції. ВIДЕО

В ході проведення спеціальних дій одним з підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку, група ССО провела наліт на замасковані позиції противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ССО непомітно підійшли впритул до ворога, провели дорозвідку дроном та професійно "розібрали" позицію.

У результаті успішного нальоту ворожу групу з трьох осіб знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО зірвали спробу ворога просунутися на Куп’янщині: ліквідовано трьох окупантів, решта - відступили. ВIДЕО

Гут!
28.10.2025 12:53 Відповісти
Таке бачила в американських бойовиках, але наші хлопці кращі. Ви наші герої, велика вам подяка. Здоров"я вам і везіння.
28.10.2025 13:46 Відповісти
Яких таких "осіб"? 3,14дарів, або вже особин знищено!
28.10.2025 13:32 Відповісти
 
 