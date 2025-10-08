УКР
ССО зірвали спробу ворога просунутися на Куп’янщині: ліквідовано трьох окупантів, решта - відступили. ВIДЕО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій зірвали просування ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Як зазначається, yа Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутись противнику.

"Застосовуючи ударні фпв ворог був загнаний в будівлі. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. В результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта змушені були відступити", - йдеться у повідомленні.

бойові дії (4736) ССО Сили спеціальних операцій (612) Харківська область (1714) Куп’янський район (445) Куп’янськ (916)
Тим часом на керівні посади в новостворені Штурмові війська понабирали якусь кримінальну шушеру,тітушок та кацапську агентуру. Потужно.
08.10.2025 09:52 Відповісти
 
 