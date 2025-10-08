ССО зірвали спробу ворога просунутися на Куп’янщині: ліквідовано трьох окупантів, решта - відступили. ВIДЕО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій зірвали просування ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Як зазначається, yа Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутись противнику.

Також читайте: ССО про ураження ворожого ракетного корабля "Град" в Онезькому озері: удар у праву частину відсіку силової установки

"Застосовуючи ударні фпв ворог був загнаний в будівлі. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник. В результаті трьох російських військовослужбовців було знищено, решта змушені були відступити", - йдеться у повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі