УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9136 відвідувачів онлайн
Новини Удар по ракетному кораблю Град
2 694 7

ССО про ураження ворожого ракетного корабля "Град" в Онезькому озері: удар у праву частину відсіку силової установки

уражено корабель

ССО уразили ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері (Республіки Карелія, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, о 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М".

"Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються", - додали в ССО.

Також дивіться: Бійці 73-го центру ССО зачистили позиції ворога на Сумщині. ВIДЕО

Довідково

Уражений "Град" - один із найновіших і найсучасніших кораблів РФ, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою зупинки ворога.

Раніше у Генштабі повідомили, що пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М".

Автор: 

корабель (1629) ССО Сили спеціальних операцій (610) Удари по РФ (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
slawa ZSU!
показати весь коментар
04.10.2025 13:18 Відповісти
Круто. Географія уражень розширюється.
показати весь коментар
04.10.2025 13:18 Відповісти
А двигуни-то, ІМПОРТНІ! Спочатку планували ставить німецькі. Коли були введені санкції, почали ставить "китаяйські". Вони почали "срать гайками". Перепроектували під "атечественниє"... Коротше кажучи - таке саме "гімно" - тільки в "триколорі"...
показати весь коментар
04.10.2025 13:20 Відповісти
це плаваючий тєпловоз, бо окремо для нього силову установку розробити не змогли.
показати весь коментар
04.10.2025 13:47 Відповісти
Цікаво ураження корабля дроном на такій відстані. Тобто дрон летів над водною гладдю з ОС і місцевою сімкою у реальному часі по своїм справам, а тут несподівано хєрак! і "буян" намалювався. Прийшлось відхилитись від задачі. Хоча можливо як варіант - це результат обіцяного оперативного надання актуальної супутникової інформації про рухомі військові обєкти, яку вже почали надавати американці.
показати весь коментар
04.10.2025 13:50 Відповісти
Чудова робота ЗСУ
показати весь коментар
04.10.2025 13:52 Відповісти
Отец Онуфрий оху... офонарел от открывшихся очам обстоятельств...
показати весь коментар
04.10.2025 13:53 Відповісти
 
 