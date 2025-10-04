ССО про ураження ворожого ракетного корабля "Град" в Онезькому озері: удар у праву частину відсіку силової установки

ССО уразили ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері (Республіки Карелія, РФ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, о 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М".

"Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються", - додали в ССО.

Довідково

Уражений "Град" - один із найновіших і найсучасніших кораблів РФ, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою зупинки ворога.

Раніше у Генштабі повідомили, що пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М".