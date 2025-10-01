Бійці 73-го центру ССО зачистили позиції ворога на Сумщині. ВIДЕО

Спецпризначенці 73-го морського центру ССО атакували позиції окупантів у Сумській області та зачистили їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

"Українські спецпризначенці 73 морського центру ССО зачистили російські позиції на Сумському напрямку фронту, які противник утримував протягом тривалого часу. Деморалізований ворог намагався втекти, забираючи тіла ліквідованих. На місці виявили телефон ліквідованого противника Ніколая Прусова, який скаржився на відсутність постачання і ротацій. Після зачистки спецпризначенці під вогнем артилерії та дронів завели суміжних бійців для утримання позицій", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також: Окупанти за добу вчинили 96 обстрілів Сумщини: поранено 4 людей, понівечені будинки та медзаклад. ФОТОрепортаж