Бойцы 73-го центра ССО зачистили позиции врага в Сумской области. ВИДЕО

Спецназовцы 73-го морского центра ССО атаковали позиции оккупантов в Сумской области и зачистили их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинские спецназовцы 73 морского центра ССО зачистили российские позиции на Сумском направлении фронта, которые противник удерживал в течение длительного времени. Деморализованный враг пытался убежать, забирая тела ликвидированных. На месте обнаружили телефон ликвидированного противника Николая Прусова, который жаловался на отсутствие снабжения и ротаций. После зачистки спецназовцы под огнем артиллерии и дронов завели смежных бойцов для удержания позиций", - отмечается в комментарии к видео.

Гарна робота-ССО України черговий респект...
01.10.2025 11:25 Ответить
СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ!!!!!
01.10.2025 11:29 Ответить
ССО - РЕСПЕКТ!
01.10.2025 11:57 Ответить
"... ето понятно !" (с) ....
01.10.2025 13:26 Ответить
 
 