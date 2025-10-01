Бойцы 73-го центра ССО зачистили позиции врага в Сумской области. ВИДЕО

Спецназовцы 73-го морского центра ССО атаковали позиции оккупантов в Сумской области и зачистили их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинские спецназовцы 73 морского центра ССО зачистили российские позиции на Сумском направлении фронта, которые противник удерживал в течение длительного времени. Деморализованный враг пытался убежать, забирая тела ликвидированных. На месте обнаружили телефон ликвидированного противника Николая Прусова, который жаловался на отсутствие снабжения и ротаций. После зачистки спецназовцы под огнем артиллерии и дронов завели смежных бойцов для удержания позиций", - отмечается в комментарии к видео.

