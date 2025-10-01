РУС
Оккупанты за сутки осуществили 96 обстрелов Сумщины: ранены 4 человека, разрушены дома и медучреждение

Враг атаковал КАБами, дронами и РСЗО, эвакуировано 12 человек

В течение суток, с утра 30 сентября до утра 1 октября 2025 года, российские войска совершили 96 обстрелов по 44 населенным пунктам в 19 территориальным громадам Сумской области. Больше всего атак зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском и Ахтырском районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, БпЛА и РСЗО:

  • почти 20 ударов КАБ;

  • 10 ударов РСЗО;

  • более 20 ударов дронами, в том числе FPV.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: нежилые и жилые здания, частные домовладения, автомобиль, многоэтажка. Также повреждены административное здание, инфраструктурные объекты, помещения медицинского учреждения.

Есть пострадавшие среди гражданских: в Глуховской громаде FPV-дроном ранен 54-летний мужчина, в Конотопской - 79-летний мужчина, в Великописаревской - 36-летний мужчина, в Путивльской громаде ранена 46-летняя женщина.

За сутки местные органы власти совместно с ГСЧС, Нацполицией и общественными организациями эвакуировали 12 человек из приграничных громад.

