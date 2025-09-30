Из-за опасности в Сумах часть школ будет работать дистанционно до конца года
Сумской городской совет принял решение о дистанционном обучении в школах и художественных заведениях до 31 декабря. Детсады будут работать в дежурном режиме для безопасности детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Сумской городской совет
"До 31 декабря текущего года учреждения дошкольного, внешкольного и начального художественного образования, а также структурные подразделения начальных школ Сумской громады продолжат работать дистанционно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что соответствующее решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской МТГ, учитывая ситуацию в громаде.
