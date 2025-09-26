РУС
Новости Обстрелы Сумщины
Утром враг нанес удар по жилому сектору Сумской громады

сумщина

26 сентября около 4:20 враг, предварительно КАБом, ударил по жилому сектору в Стецковском старостинском округе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ГВА.

По предварительным данным - без пострадавших.

В результате атаки повреждены жилые дома.

Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем.

обстрел (29700) Сумская область (3696) Сумы (1257) КАБ (436) Сумский район (411)
