Утром враг нанес удар по жилому сектору Сумской громады
26 сентября около 4:20 враг, предварительно КАБом, ударил по жилому сектору в Стецковском старостинском округе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ГВА.
По предварительным данным - без пострадавших.
В результате атаки повреждены жилые дома.
Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем.
