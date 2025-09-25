РУС
Новости Обстрелы Сумщины
586 10

Российские беспилотники "Италмас" четыре раза ударили по Сумам: повреждены предприятия и жилые дома

Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в "шахидов", чтобы преодолеть украинскую ПВО

В Сумах зафиксировали четыре взрыва в результате ударов российских беспилотников-камикадзе "Италмас".

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, два беспилотника попали по территории частного предприятия, еще один - в жилой сектор, где выбито 27 окон. Один из взрывов произошел рядом с коммунальным предприятием городского совета.

Предварительно, жертв среди гражданского населения нет. Сейчас на местах работают аварийные и экстренные службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бомбардировали гражданскую инфраструктуру на Сумщине: сообщено о подозрении шести генералам РФ, - СБУ

обстрел (29700) Сумская область (3692) Сумы (1255) Сумский район (410)
щось фламінго не видно ..гдє оні ?! ))
25.09.2025 16:33 Ответить
Улетели в Данию на дозаправку. В общем не сезон.
25.09.2025 16:35 Ответить
Фламінго червоніє
25.09.2025 16:37 Ответить
Ви наче в школу не ходили - полетіли в теплі краї.
25.09.2025 16:40 Ответить
Є Хламідія, він "працює"..
25.09.2025 16:43 Ответить
Які ми беззахисні - за день удари по Чернігову Сумах Вінниці - за передок вже й мови немає
25.09.2025 16:40 Ответить
Суми були прикриті найвеличнішою Курською зельоной операсьйон

чи не були ?
25.09.2025 16:43 Ответить
Вся Україна накрита мокрим рядном - летять навіть на Закарпаття
25.09.2025 16:46 Ответить
25.09.2025 16:42 Ответить
аналог шахеда з збільшеною бойовою частиною і дальністю 200 км
25.09.2025 16:47 Ответить
 
 