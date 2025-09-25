Российские беспилотники "Италмас" четыре раза ударили по Сумам: повреждены предприятия и жилые дома

В Сумах зафиксировали четыре взрыва в результате ударов российских беспилотников-камикадзе "Италмас".

Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, два беспилотника попали по территории частного предприятия, еще один - в жилой сектор, где выбито 27 окон. Один из взрывов произошел рядом с коммунальным предприятием городского совета.

Предварительно, жертв среди гражданского населения нет. Сейчас на местах работают аварийные и экстренные службы.

